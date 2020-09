Ludovica Caramis e Mattia Destro genitori: ecco come si chiama il figlio

Ludovica Caramis e Mattia Destro sono diventati genitori. E’ nato il primo figlio della coppia, un maschietto. L’annuncio dell’avvenuto parto è arrivato sul profilo Instagram dell’ex professoressa de L’Eredità, che svela la data di nascita e il nome del bebè, Leone.

Ludovica Caramis e il calciatore Mattia Destro, ex bomber della Roma, sono al settimo cielo: la cicogna ha regalato loro il primo figlio, desiderato e accolto a braccia aperte. Leone è nato l’8 settembre, l’annuncio della nascita, però, è arrivato solo ieri, mercoledì 9. Grande felicità per la coppia andata a nozze l’1 settembre 2014, dopo due anni di fidanzamento.

Ludovica e Mattia, entrambi 29enni, assaporano i loro primi momenti da genitori. Tantissimi i messaggi di auguri per i due, tra tutti quelli di Carlo Conti, che ha voluto la Caramis con lui pure a La Corrida come valletta. “Welcome Leone”, ha scritto il popolarissimo presentatore Rai. Avrebbe dovuto condurre lo show con la bella mora accanto anche la primavera scorsa, prima che la pandemia bloccasse tutte le produzioni. Messaggi pure da tanti altri famosi, come Benedetta Mazza, Giusy Buscemi, Claudia Andreatti, Miriam Leone, Michela Quattrocioche e Flavia Pennetta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/9/2020.