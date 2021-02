Ludovica Frasca: le immagini della romanticissima proposta di nozze

Ludovica Frasca non riesce ancora a credere di essere stata la protagonista di “un sogno”, come lei stessa ammette. E’ al settimo cielo per la proposta di nozze del fidanzato, l’imprenditore Frank Faricy, con cui convive già da qualche tempo negli States, in Florida. Sul social condivide con le fan alcune immagini del momento fatidico in cui ha detto di sì e racconta tutto.

L’ex velina 28enne ha ricevuto la proposta di nozze a New York, dove ha trascorso insieme al compagno, 48 bellissime ore. “Non sapevo dove stessimo andando. Quello era l’hotel del primo bacio. Nella città che ci ha unito per la prima volta”, rivela la Frasca.

“Spero che questo messaggio arrivi a tutte le ragazze che hanno avuto gli stessi miei pensieri. Riguardo queste immagini e mi sento ancora sulle nuvole perché non avrei mai creduto potesse succedere a me. Ogni volta che vedevo foto bellissime di donne che condividevano una magica proposta di matrimonio pensavo: ‘Wow! Che bello! Non potrà mai capitare a me’. Invece l’altro giorno ho vissuto un sogno. Dalla mattina alla sera. E’ stato tutto perfetto e oltre quello che avrei mai potuto immaginare. E’ stato romanticissimo e dolcissimo”, confida ancora la bella showgirl.

Poi ripercorre l’attimo in cui Faricy le ha chiesto la mano: “Quando Frank si è inginocchiato io ridevo dal nervosismo. Non mi e’ uscita una lacrima perché non potevo crederci. E penso anche di avere avuto una reazione super goffa nonostante siano anni che mi immagino una scena del genere”.

Ludovica fa un’ultima riflessione: “La gente pensa che vivere sotto i riflettori o avere un lavoro che ci fa diventare conosciuti ci renda automaticamente delle persone senza complessi né paure. Invece non è così. E la mia paura è sempre stata la solitudine. Aver trovato l’anima gemella è un concetto che un anno fa, dopo tante disavventure private, mai avrei pensato di trovare. E un amico mi disse, lo incontrerai tra poco. E così è stato”.

Invita le altre donne a credere nell’amore: “Ecco questo per dire alle ragazze: l’altra sera ho vissuto il momento più dolce, bello e romantico della mia vita. Io, che in amore pensavo di essere non proprio fortunata. Se è capitato a me, capiterà anche a voi!”. Lei e Frank sono innamoratissimi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2021.