Ludovica Frasca, ecco in che rapporti è rimasta con l'ex Luca Bizzarri: le sue parole

Ludovica Frasca risponde alle domande dei follower sul social e svela in che rapporti è rimasta con l’ex Luca Bizzarri. L’ex velina 28enne, che l’11 marzo scorso ha detto di sì a Franck Faricy negli States, è stata fidanzata a lungo con il comico 49enne che fa coppia con Paolo Kessisoglu in tv. I due, dopo 4 anni di relazione, si sono lasciati nel 2017.

Un fan le domanda; “Cos’è successo tra te e Luca Bizzarri? Non si è saputo più niente”. La Frasca non si sottrae al quesito sul suo privato e replica: “Certe storie finiscono ma il rispetto e l’affetto per il legame che c’è stato resta”.

Ludovica poco dopo, facendo riferimento alla relazione con Bizzarri, più grande di lei di ben 21 anni, parla dei pro e i contro in un legame con una grande differenza d’età.

“I pro? Sicuramente impari tantissime cose sulla vita se hai accanto una persona che ha 20 anni di più di esperienza. I contro? C’è la possibilità chiaramente che a un certo punto non siate allineati su quello che volete, e quello è un problema…”, rivela. Forse la rottura tra loro è arrivata proprio per questo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/4/2021.