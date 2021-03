L'ex velina Ludovica Frasca si è sposata! Matrimonio a sorpresa in municipio negli Usa

L’ex velina Ludovica Frasca si è sposata. Il matrimonio arriva a sorpresa, celebrato con una cerimonia velocissima in municipio negli Usa. La 28enne condivide sul social, con i suoi fan, il momento del sì con Frank Faricy, fondatore e amministratore delegato di XGen, un’azienda che si occupa di intelligenza artificiale, con cui vive una bella storia d’amore da un anno.

“Ragazze, meet the Faricy! Lo abbiamo fatto!! Solo noi due e quattro amici. E’ stato un momento unico e speciale nella sua realtà. E sì, eravamo in Comune in mezzo ad altre persone (che erano lì per motivi completamente diversi dai nostri)” racconta la Frasca sul social.

VIDEO

Come fedi per la coppia anelli fatti in casa con cavi elettrici. “I nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank”, svela Ludovica. “Sì c’erano cellulari che squillavano e zero glitter ma in quel momento tutto si è fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto ‘I do’ perché quello che contava, ora, era sigillare la nostra promessa”, rivela ancora.

“Non vedo l’ora di celebrare con una vera e vera e propria cerimonia, romantica come noi, il nostro amore nella mia Italia bellissima. Con tutti i nostri amici, con la nostra famiglia, con mio padre che mi accompagna all’altare e regalarci Il giorno indimenticabile”, fa sapere ancora la showgirl. E conclude: “Per ora, questo, resta al primo posto per essere stato così fuori dall’ordinario, semplice e intimo”.

Ludovica Frasca poi, nelle sue IG Stories, arricchisce di particolari il suo giorno speciale. “Non ce la facevamo ad aspettare, la situazione in Italia è ancora complicata per fare una grandissima festa come avremmo voluto noi. La faremo comunque a fine di quest’anno o l’estate prossima, non vedo l’ora, però abbiamo voluto fare una cosa intima qui”, spiega.

“E’ stato anche divertente in mezzo a persone che stavano pagando bollettini della posta e noi invece ci sposavamo. Mi piaceva l’idea di vivere questa sensazione il prima possibile tra di noi, soltanto per noi. Non vedo l’ora che mio padre mi accompagni all’altare, con tutti i miei amici e le damigelle, intanto l’abbiamo fatto!”, aggiunge la Frasca

Ludovica continua: “Non c’eravamo nemmeno preparati, la cerimonia è durata 5 minuti e oltretutto era in inglese, io non capivo niente, era un po’ complicato, però è stato super carino. Ovviamente quando saprò come saranno le regole, se sarà permesso agli americani di venire in Italia o meno, inizieremo a organizzare il matrimonio dei miei sogni, quello romantico”.

La bionda torna sulle fedi che lei e il marito si sono scambiati al momento del sì: “Il nostro anello di matrimonio, essendo quello ufficiale poi in Italia, sono due anelli che abbiamo costruito a casa con dei fili elettronici che abbiamo semplicemente attaccato insieme, essendo Frank un super nerd, ama tutte le cose che si costruiscono, computer, fili, cavi… Ora vi faccio vedere…”.

Mostra l’anello, poi commossa, con le lacrime agli occhi, rivela: “C’è Frank che mi ha appena scritto: ‘No amore, non condividere l’anello che abbiamo fatto, mi imbarazzo!’. Invece a me piace da morire perché è il senso di tutto quanto. Poi per i glitter, la celebrazione, gli anelli belli c’è tempo, ma a me interessava proprio avere un anello fatto di cavi elettrici”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/3/2021.