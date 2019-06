Ludovica Frasca era tra i volti noti che non si sono voluti perdere la prima romana di "Toy Story 4", il film d'animazione firmato Disney. L'ex velina per l'occasione ha indossato un abito giallo che le stava d'incanto. I capelli, legati in una coda di cavallo, le lasciavano scoperto il viso perfettamente truccato.

Ludovica Frasca è rimasta entusiasta di "Toy Story 4": "Ragazzi, quando uscirà nelle sale, correte a vederlo perché oltre a essere fatto benissimo (ma su questo non vi era alcun dubbio) è divertente, dolce, veloce e soprattutto come ogni film della serie, contiene sempre una o più bellissime morali e significati nascosti. PS e poi c’e’ lei! Evviva Bo Peep! Una bambola bellissima, sí, ma sportiva indipendente e in gamba!", ha scritto su Instagram.

"Toy Story 4" è piaciuto a Ludovica Frasca. La 26enne consiglia ai suoi follower di andarlo a vedere. Il film uscirà il 26 giugno. Nei titoli di coda della pellicola c'è anche un omaggio a Frizzi: appre la scritta "Ciao Fabrizio". Il noto conduttore, scomparso nel 2018, era il doppiatore di Woody. Nella versione italiana ora lo sceriffo cowboy parla con la voce di Angelo Maggi, doppiatore di Tom Hanks.