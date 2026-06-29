Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy: nozze da favola con tre abiti per lei e tre smoking per lui, foto

Il matrimonio da sogno a Villa Aldobrandini, a Frascati: dopo il rito civile di maggio arriva la grande festa

Tra gli invitati Elettra Lamborghini e Afrojack: brindisi e una notte di festeggiamenti curata nei dettagli

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy hanno coronato il loro sogno d’amore con nozze da favola. A un mese dal rito civile celebrato il 27 maggio, l’influencer 31enne e il calciatore 33enne si sono detti nuovamente “sì” sabato 27 giugno con una scenografica cerimonia a Villa Aldobrandini, a Frascati, una delle location più esclusive del Lazio. Un evento elegante, organizzato dalla wedding planner Eva Presutti, che ha trasformato la storica dimora in una cornice romantica per accogliere amici, familiari e tanti volti noti dello spettacolo.

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy: nozze da favola con tre abiti per lei e tre smoking per lui

Gli sposi non hanno lasciato nulla al caso. Ludovica ha incantato tutti con ben tre cambi d’abito, tutti firmati dalla designer Francesca Piccini. Per la cerimonia all’aperto ha scelto un sofisticato abito a sirena bianco ottico con scollatura a cuore, corpetto strutturato, gonna drappeggiata e un lunghissimo strascico, completato da un prezioso velo mantilla in pizzo francese, personalizzato con una dedica speciale alla coppia.

I due entusiasti e felici al ricevimento



Per il ricevimento la sposa ha poi sfoggiato una seconda creazione, sempre a sirena ma con elegante scollo all’americana, realizzata in un tessuto luminoso e fluido, perfetto per accompagnare i brindisi e la cena. Infine, quando la festa è entrata nel vivo, Ludovica ha sorpreso tutti con un mini dress scintillante ricoperto di cristalli e perline, ideale per scatenarsi in pista fino a tarda notte. A completare i look, i gioielli firmati Maison Antoine e le calzature Ninalilou.

Tra gli invitati Elettra Lamborghini e Afrojack: brindisi e una notte di festeggiamenti curata nei dettagli





Anche Stephan El Shaarawy ha interpretato il matrimonio con grande stile, cambiando tre smoking Corneliani nel corso della giornata. Per il rito ha indossato un raffinato completo blu con rever in raso e taglio sartoriale. Successivamente è passato a un elegante doppiopetto nero con collo a scialle, mentre per il party finale ha optato per uno smoking nero dalla linea più moderna e destrutturata, sempre impeccabile.

Tra gli invitati spiccavano numerosi amici del mondo dello sport e dello spettacolo. A catturare l’attenzione sono stati soprattutto Elettra Lamborghini e il marito Afrojack, sorridenti, che hanno condiviso alcuni momenti della giornata insieme agli sposi.



La festa si è protratta fino a notte fonda. Originale anche la scelta del cadeau per gli invitati: niente classiche bomboniere o confetti, ma eleganti bracciali personalizzati come ricordo della giornata. A raccontare le emozioni del matrimonio ci hanno pensato gli scatti ufficiali realizzati dai fotografi Daniele & Marilia, che hanno immortalato i momenti più romantici della cerimonia e del ricevimento. Una giornata magica per il loro “per sempre”.

