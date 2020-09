Ludovica Valli è incinta, l'annuncio social: 'Ti aspettiamo anima mia'

Ludovica Valli è incinta. La bella 23enne, ex volto di Uomini e Donne, regala ai fan un dolcissimo annuncio social in cui svela la sua gravidanza. In un lungo posto scrive: “Ti aspettiamo anima mia”.

Anche la terza delle sorelle Valli sarà presto mamma. La bella influencer 23enne era già dolce attesa quando è arrivata super fashion alla Mostra del Cinema di Venezia. Grazie a un abito perfetto, è riuscita a celare il suo pancione.

La Valli aspetta un bebè dal compagno Gianmaria De Gregorio. Sul suo profilo Instagram condivide un filmato in cui l’uomo che ama bacia il pancino già pronunciato. “Noi qui dove tutto ebbe inizio”, scrive.

“La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle ‘sei di mattina’, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore da petto. La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova ... Quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di sè, ti aspettiamo anima mia”, sottolinea ancora, annunciando così la cicogna in arrivo.

Negli ultimi mesi i fan della mora si erano preoccupati dei suoi continui malesseri: tutto era dovuto alla gravidanza, Ludovica Valli si è fatta il regalo più grande. De Gregorio, a cui è legata da settembre 2019, è l’uomo con cui ha fortemente desiderato una famiglia. Di lui a Di Più aveva detto: “Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che spero mi porterà all’altare. Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente. Lui vuole prima trovare un nido d’amore giusto. Al momento viviamo a casa mia a Milano, lui fa avanti e indietro dalla Spagna, perché a Ibiza gestisce e affitta una serie di appartamenti. Poi, quando troveremo il posto giusto, allora cominceremo a pensare seriamente al matrimonio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2020.