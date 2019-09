Ludovica Valli ha un nuovo fidanzato. La 22enne dopo la fine della relazione con il personal trainer Federico Accorsi ora frequenta l'imprenditore Gianmaria De Gregorio (gestisce diverse agenzie che affittano case e appartamenti a Ibiza).

Ludovica non ha ancora reso pubblica la storia. Ma Gianmaria oltre ad averla accompagnata al Festival di Venezia, è sempre con lei, come si evince da alcuni scatti pubblicati su IG Stories. Foto in cui la Valli e De Gregorio appaiono piuttosto in sintonia.

L'ex volto di "Uomini e Donne", insomma, avrebbe ritrovato l'amore. L'addio a Federico Accorsi risale ad alcuni mesi fa. Dopo svariati rumors, è stata la stessa Ludovica a confermare l'addio con un post pubblicato sui social lo scorso giugno: "Sono fuoco e fiamme e sapete che questo aspetto di me traspare sempre, qualcosa si è spento però, io e Federico non stiamo più insieme, se lo dico ora è solo perché mi sembra il momento opportuno. Oggi c’è stima, affetto, un bene immenso e una matta di vederci felici a vicenda anche se non più insieme, ognuno potrà contare sull’altro, ce lo siamo promessi in nome del sentimento vero che ci ha uniti come ci ha divisi nel senso più pacifico del termine", queste le sue parole.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 20/9/2019.