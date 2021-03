Ludovica Valli ha partorito: ecco come si chiama la figlia

Ludovica Valli ha finalmente partorito. Oggi, 8 marzo 2021, è nata la sua prima figlia. L’annuncio arriva sul social. L’ex tronista di Uomini e Donne, sorella di Beatrice Valli, e il compagno Gianmaria Di Gregorio sono al settimo cielo. La 24enne via Instagram svela anche come si chiama la piccola: Anastasia.

Ludovica condivide con i fan alcuni scatti in bianco e nero, in uno si vedono la sua mano, ancora con la flebo e la medicazione sul dorso, e la mano di Gianmaria che tengono quelle della bimba appena venuta alla luce. “Anastasia, Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza. 8.03.2021 A te Baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita”, scrive.

Ludovica non vedeva l’ora di conoscere la figlia. Il parto si è fatto attendere, Anastasia ha scelto la Festa della Donna per aprire gli occhi alla vita. La Valli il 2 marzo scorso ha spento le candeline.

Nel post per celebrare la data speciale ha scritto: “Stavo pensando che non avrò alcun desiderio da esprimere quest’anno, perché ho veramente già tutto ciò di cui ho bisogno. Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita. Quest’anno lei mi ha regalato il regalo in assoluto più bello e immenso degli ultimi anni ... la nostra Baby che a giorni sarà tra noi, ogni singolo giorno la conferma di avere accanto un uomo unico, straordinario ... mi ha regalato la mia famiglia”.

E ha poi aggiunto: “Sono grata ogni singolo istante alla vita. Non potrei desiderare nient’altro di più al mondo. Ho già qui con me il regalo più bello della mia vita, ho già qui con me il mio tutto, il mio mondo, il mio perché, il mio vivere”. Ora tiene stretta tra le braccia Anastasia e si gode ogni istante con lei accanto all’amato compagno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2021.