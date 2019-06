Ludovica Valli, 22 anni, è tornata single. L'ex volto di "Uomini e Donne" ha detto addio al fidanzato Federico Accorsi, personal trainer, con cui stava insieme da meno di un anno.

La voci sulla crisi giravano già da qualche giorno ma ora è arrivata l'ufficialità. Ludovica Valli, infatti, dopo le insistenti domande dei follower, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui conferma di essere tornata single e che la storia d'amore con Federico Accorsi è giunta al capolinea: "Sono fuoco e fiamme e sapete che questo aspetto di me traspare sempre, qualcosa si è spento però, io e Federico non stiamo più insieme, se lo dico ora è solo perché mi sembra il momento opportuno", ha scritto la ragazza.

Ludovica, però, fa sapere che i rapporti con l'ex sono rimasti buoni: "Oggi c’è stima, affetto, un bene immenso e una matta di vederci felici a vicenda anche se non più insieme, ognuno potrà contare sull’altro, ce lo siamo promessi in nome del sentimento vero che ci ha uniti come ci ha divisi nel senso più pacifico del termine", queste le sue parole.

La Valli svela anche di essersi trasferita da poco a Milano. Ha lasciato Bologna dove conviveva con Federico.