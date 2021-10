Luigi Berlusconi papà, a passeggio a Milano col figlio Emanuele: foto

Luigi Berlusconi è un papà attento e amorevole mentre a Milano va a passeggio per le vie del centro città con il figlio Emanuele, venuto alla luce lo scorso 28 luglio. L'ultimogenito di Veronica Lario e Silvio Berlusconi, 33 anni, quando la moglie, Federica Fumagalli, è impegnata, non ha alcun problema a prendersi cura del bimbo: adora trascorrere del tempo insieme al suo piccolino.

Emanuele Silvio è il tredicesimo nipote del Cavaliere 85enne, in casa è il piccolo principino di Luigi e Federica, 32 anni, nata a Sironi, in provincia di Lecco. La Fumagalli, che viene da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero, laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano e che con la MB Projects si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione, ha conosciuto il quinto figlio di Silvio Berlusconi, il terzo avuto dalla Lario, durante una serata tra amici in un noto locale del capoluogo lombardo.

Il loro amore è stato immediato: dopo nove anni insieme è arrivato il sì. I due si sono sposati il 7 ottobre 2020 con una cerimonia intima e blindata, poi, meno di un anno dopo, la cicogna. Luigi Berlusconi lavora nel campo della finanza, nel 2014 è diventato presidente della holding Italiana Quattordicesima.

Scritto da: La Redazione il 22/10/2021.