Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali nuova coppia? 'E' single, voglio conquistarla'

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali sono una nuova coppia? I due sono volati via dall’Italia per prendersi una pausa dall’emergenza sanitaria e dalle polemiche che li vedono coinvolti. In Libano, a Beirut, si fanno vedere ‘vicini, vicini’ nelle loro IG Stories e subito impazza il gossip che parla di flirt.

Luigi Mario Favoloso è ancora nel bel mezzo del polverone causato dalla denuncia dell’ex Nina Moric, che l’ha accusato di percosse e maltrattamenti e che l’ha visto più volte attore principale in tv. Elena Morali è al centro di un vero e proprio triangolo amoroso che vede coinvolti il comico Gianluca Fubelli, detto Scintilla, e il produttore Daniele Di Lorenzo. Tutto questo non importa, anzi accende i riflettori sui due che a Beirut si divertono un mondo.

"Sono ipocondriaca - spiega ai follower la Morali - non ci vedo niente di male a visitare città nuove e lontane da questa situazione. Tra l'altro non lavoro in questo momento perché hanno rimandato tutte le registrazioni dei programmi". Poi Elena si fa vedere con Favoloso.

"Mercoledì scorso ho conosciuto una persona perché dovevo proporle delle foto da fare per un brand su Instagram. La sera l'ho invitata a cena, abbiamo cenato e mi è piaciuta tanto, piacerebbe a chiunque secondo me e ho deciso di provare a conquistarla. E' un mio diritto visto che è single”, rivela Luigi Mario.

Elena cerca di porre un freno: "Non sto iniziando nessuna frequentazione amorosa, é solo un'amicizia però non ci sarebbe nessun male, mi sono dichiarata più volte single". Ma i bacini che la 30enne e il 32enne si scambiano in un locale fanno subito rumore ed inevitabilmente si parla già di una possibile nuova coppia in tv. Barbara D’Urso, che li ha avuti ripetutamente come ospiti nei suoi programmi, non si lascerà sfuggire un’occasione tanto ghiotta…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/2/2020.