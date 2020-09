Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali si sono lasciati: è finita, almeno così sembrerebbe. E’ un addio al veleno quello del napoletano che sul social si scaglia contro la 30enne con cui si era unito in matrimonio con il rito masai a Zanzibar, durante una vacanza lo scorso giugno. Lei replica, ma non affonda, anzi. “Luigi mi fa stare bene, ho passato ogni giorno di 7 mesi con lui”, sottolinea.

L’ex di Nina Moric sul social, nelle sue IG Stories, spiega il motivo della rottura. In un lungo post scrive: “Ho provato a darle forza, ho provato a darle la mia energia, ho provato a fidarmi, poi ho provato a farle capire che non mi fidavo più, ho provato a farla sentire al sicuro, ho provato a darle tutta la protezione del mondo, ho provato a farle capire che nessun’altra sarebbe mai esistita in seguito ho provato anche a farla ingelosire. Ho provato a farla vivere a 1000 all’ora, ogni giorno in un posto diverso e allo stesso modo ho provato a darle stabilità”.

“Posso dire di averci provato a cambiare un’indole pericolosa - sottolinea ancora Luigi Mario - in primis per lei, ma anche per me. La mia situazione legale si è aggravata ancora una volta giovedì scorso, ho ricevuto altre denunce da un ex di Elena che, non vedendosi rispondere alle telefonate, ha ben pensato di denunciarmi per sequestro di persona”.

Poi aggiunge: “Ho sopportato tutto, l’ho portata a Lampedusa per dimenticare questa triste vicenda e nonostante i fantastici giorni trascorsi insieme, come la favola della rana e lo scorpione, ha deciso di pungere, affondando me, ma forse anche se stessa. Ho provato ad amare, non so se ci sono riuscito, ma non è bastato”.

Elena Morali, sempre via Instagram, dice la sua sulla questione. “Se solo io potessi parlare. No comment davvero. No comment”. Poi però chiarisce: “La verità è una: non sono mai stata sequestrata da Luigi. Il mio ex è sicuramente legato a me e appena io gli dico una caz*ata lui la usa a discapito di Luigi. Luigi non mi ha mai minimamente sfiorata, mai toccato il mio cellulare. Mai. Mi ha solo migliorato la vita”.

La bionda precisa che è a disposizione di chi volesse chiamarla per avere risposte. Poi conclude: “Ho passato ogni giorno di 7 mesi con Luigi, ciò significa che mi far stare bene, altrimenti perché mai avrei dovuto passare ogni singolo minuti di questi mesi con lui?”. Forse la questione non finirà qui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2020.