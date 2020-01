Finalmente svelato dove si trova Luigi Mario Favoloso: l’ex gieffino lo ha rivelato via social. Nella giornata di giovedì 23 gennaio ha pubblicato alcune Instagram Stories dal Medio Oriente. Più precisamente da Erevan, la capitale dell’Armenia. Nelle clip condivise sul suo profilo ha spiegato di non avere affatto timore della giustizia (l’ex fidanzata Nina Moric lo ha denunciato per violenze domestiche). “La mia domanda è: ma non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre caz*ate? Ma soprattutto, non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere?”, ha detto nel video.

VIDEO

“Comunque visto che nemmeno se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono: questa è Erevan, la capitale dell’Armenia, ve lo faccio vedere soltanto perché stanotte sarò già in un’altra nazione e in un’altra città. Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta”, ha poi aggiunto facendo riferimento ad alcune foto uscite su un settimanale che lo mostrano invece in Svizzera.

Favoloso era scomparso alla fine del 2019 da Torre del Greco. Aveva fatto perdere le sue tracce, tanto da portare sua madre Loredana a rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciarne la scomparsa. In realtà si è trattato di un allontanamento volontario. Secondo qualcuno lo scopo del 31enne è quello di attirare l’attenzione su di sé, magari per aumentare il numero di follower su Instagram (e il relativo “business”).

Scritto da: la Redazione il 24/1/2020.