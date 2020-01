Dopo circa 18 giorni di ‘sparizione’, Luigi Mario Favoloso è tornato a farsi vivo. L’ex gieffino ha rotto il silenzio telefonando a ‘Pomeriggio Cinque’ poco prima della diretta di mercoledì 15 gennaio. E’ stata poi Barbara D’Urso a riferire durante la trasmissione cosa ha detto il 31enne campano alla sua redazione. In sostanza sembra essersi trattato di un allontanamento volontario e Favoloso ha detto che dopo le accuse di Nina Moric vuole raccontare la sua verità, che sarebbe completamente diversa da quella della showgirl di origini croate. Nina ha infatti dichiarato che poche settimane fa lui avrebbe usato violenza fisica su di lei e anche su suo figlio Carlos, per poi scomparire dalla sua vita.

“Oggi alle 16 e 22 prima della nostra diretta ci ha telefonato Lugi Mario Favoloso. Ci ha telefonato da una scheda non italiana, la telefonata è durata circa mezz’ora. Lui sta bene. Non è in Italia, è all’estero. A noi ha anche detto esattamente in che nazione è, ma ci ha pregato di non dirlo perché per il momento non lo vuole fare sapere. Ci ha raccontato tante cose, ci ha detto che tutto ciò che è stato raccontato è assolutamente falso. Ci ha raccontato una versione praticamente opposta a quella che è stato raccontato da noi. Sostiene che la mamma non sapeva niente e quindi è dispiaciuto che la gente possa pensare che la mamma fosse d’accordo”, ha spiegato la D’Urso.

“Per il momento continuerà ad essere nascosto in questo luogo che conosciamo solamente noi e per il momento non se la sente di dire altro. Non gli hanno fatto del male, ma è nascosto. Ci segue e ha seguito anche quello che hanno detto su di lui le altre televisioni. Non posso dirvi come ci segue sennò capireste se può vedere la diretta di Mediaset oppure no”, ha aggiunto.

“Tornerà a farsi vivo per spiegarci qual è il motivo di questo suo gesto. Perché il fatto che sia sparito da 18 giorni ha una motivazione, che lui sostiene essere molto grave, ma completamente diversa da quella che Nina ha raccontato”, ha poi concluso. Un’ospitata di Favoloso in uno dei programmi di Barbara sembra molto, molto vicina…

Scritto da: la Redazione il 16/1/2020.