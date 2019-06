Luisa Corna sposa il fidanzato Stefano Govino di 15 anni più giovane. La cantante 53enne lo ha rivelato ad Eleonora Daniele durante la puntata di "Storie Italiane" di martedì 4 giugno.

Si sposa Luisa Corna. Dopo cinque anni d'amore con l'Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri ha deciso finalmente di convolare a nozze: "Lui è un ragazzo molto in gamba - ha dichiarato il volto noto della tv - e non è geloso perché non ha modo di esserlo, si fida di me". "La proposta di matrimonio è arrivata - ha rivelato Luisa - la risposta è stata positiva ma ancora dobbiamo decidere quando. Magari l'anno prossimo, ancora non abbiamo deciso nulla". La Corna ha anche raccontato come il fidanzato le ha chiesto di sposarlo: "E' successo il giorno del nostro anniversario ma non si è messo in ginocchio".

Luisa Corna si sposa ed è al settimo cielo. La differenza d'età con il suo Stefano non è un problema e dopo cinque anni trascorsi insieme, la relazione è più che solida. Mancano solo i fiori d'arancio. L'intenzione di farli sbocciare c'è. Forse l'anno prossimo: "Ma ti sposerai prima di tu", ha detto la cantante ad Eleonora Daniele: "Mi sa di sì", ha risposto la conduttrice.