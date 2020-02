Luisa Ranieri ha spiegato come sta affrontando il tema del coronavirus con le sue bambine. L’attrice ha infatti due figlie, Emma, 8 anni, e Bianca, 4, nate dal matrimonio con Luca Zingaretti. Le piccole hanno ovviamente sentito le notizie relative alla diffusione del contagio e così la 46enne non nasconde la verità, ma non vuole neanche che la cosa venga ingigantita, come purtroppo sembra stia succedendo un po’ ovunque (ricordiamo che si tratta di in virus molto simile a quello dell’influenza sia come contagiosità che come mortalità e che quindi sì, bene prevenire il più possibile il contagio, ma senza esagerazioni).

“Fa paura il contagio, ma fa anche paura quello che il panico può fare… Alle mie bambine di 8 e 4 anni non nascondo quello che sta succedendo, ma cerco di raccontarglielo con equilibrio”, ha fatto spere a ‘Oggi’.

La mora di origini partenopee ha poi parlato di come riesce a organizzare la vita familiare e la carriera, che spesso la porta lontano dalla città in cui vive per lunghi periodi di riprese. “Le mie figlie sanno che mamma e papà fanno un mestiere che amano... Sentiranno certamente la mancanza, ma uno dei due c’è sempre a casa”, ha detto. “Un’organizzazione scrupolosa la nostra: prima di accettare un film, io e Luca cerchiamo di capire chi di noi due sarà a Roma in quel periodo: ‘Tu ci sei? Posso farlo questo film, allora?’”, ha aggiunto.

Infine la Ranieri ha parlato un po’ del suo carattere. “Sono molto fricchettona… Non sono formale, sono sempre pronta, non mi preoccupo dei ‘se’. Ho amici squattrinati con cui scherzo sempre, e visto che non sanno dove passare le vacanze rispondo loro che le passeranno da me al mare. Sono accudente e disinvolta”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 27/2/2020.