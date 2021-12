Lulù piange per la crisi economica della sua famiglia: 'Non avevamo i soldi per mangiare’

Lulù Selassiè piange ricordando la forte crisi economica vissuta dalla sua famiglia. La principessa al GF Vip tra le lacrime rivela: “Non avevamo i soldi per mangiare”. E’ stato un periodo difficilissimo che ha segnato la 23enne quando era soltanto una bambina.

La principessa in Mistery Room si sfoga. “Non è stato facile. Eravamo in sette persone, con due cani, c'erano dei momenti molto pesanti in cui dovevamo scegliere se mangiare noi o comprare il cibo per loro. Nonostante questo, nostro padre è sempre riuscito a portarci il pane a casa. Sono sempre stati dei genitori che ci hanno dato la forza”, rivela.

VIDEO

Improvvisamente la sua famiglia si è trovata senza mezzi per mantenersi. Lulù, Jessica e Clarissa si sono fatte forza insieme al loro fratello, Christian, che al GF Vip manda anche una lettera per sostenere le due rimaste nella Casa.

“Non potevamo fare tante cose, anche solo comprare da mangiare. Nessuno voleva aiutarci, molte persone si sono allontanate”, sottolinea Lucrezia. C’è stata solo una persona che non avrebbe mai smesso di stare accanto a tutti loro, Holly. “Non ci ha mai lasciato, voleva solo il nostro affetto”, confida con la voce rotta Lulù.

Finora l’esistenza delle Selassiè è stata tra alti e bassi. Il padre delle ragazze, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, che risponderebbe al nome di Giulio Bissiri, è stato accusato di non avere alcun legame di sangue con la famiglia imperiale etiope. Ora, tra l’altro, si trova in carcere in Svizzera in seguito a un recente arresto per truffa avvenuto in Lussemburgo.

A dare conforto a Lulù e Jessica ci pensa il fratello con le sue parole: “Per voi farei di tutto, vorrei tranquillizzare te dolce Lulù, anche se spesso non ti senti capita, sappi che qui fuori tifiamo per te. A te mia Jess, posso dire che hai dimostrato un carattere meraviglioso. Forza principesse del mio cuore, vi voglio bene. Il vostro fratello preferito, tra l’altro l’unico”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/12/2021.