Lulù Selassiè si scaglia contro la famiglia di Manuel Bortuzzo dopo l'addio: 'Hanno cercato di metterci contro’

Lulù Selassie non rimane in silenzio. Dopo l’annuncio di Manuel Bortuzzo, che ieri, 25 aprile, a sorpresa tramite una nota ha ufficializzato l'addio con la principessa 23enne conosciuta nella Casa dell’ultimo GF Vip, dice la sua e si scaglia contro la famiglia del nuotatore. “Hanno cercato di metterci contro”, afferma sicura in una diretta social, svelando così la causa della separazione dal 22enne con cui fino a pochi giorni fa c’erano progetti di convivenza e figli.

VIDEO

“Purtroppo questa notizia è vera, mi dispiace, non era questo il programma della nostra relazione”, ammette sconfortata Lucrezia. Poi aggiunge: “Non è né colpa mia né colpa di Manu, è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione. Hanno cercato di metterci contro. Queste persone non si sono mai tolte, ovviamente non sono persone della mia famiglia, perché sapete che la mia famiglia appena ha conosciuto Manu ha avuto un affetto per lui infinito e ha agito con buone intenzioni”.

Incalzata dalle domande degli utenti, la Selassiè spiega: “Purtroppo non è avvenuto lo stesso da parte della sua famiglia verso di me anche se sono stata amichevole, ho cercato di essere gentile”.

“Voglio dire a chi risponde con ‘si sapeva che sarebbe successo’ che in queste due settimane abbiamo lottato tantissimo per far sì che le critiche non ci toccassero. Non so che dirvi è la verità”, conclude Lulù.

L'ex gieffina poi sempre via web fa sapere ancora: "In queste ultime settimane io e Manuel siamo stati al centro di tanto gossip e fake news. Sono qui per spiegarvi, con sincerità, cosa è successo e cosa ha portato a tutto ciò. E' facile dare la colpa a me per esserci lasciati, è facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri, si è sempre mostrata dentro la casa del GF Vip per ciò che è. Ma vi tranquillizzo, purtroppo NO, Non è per colpa del mio carattere che ci siamo lasciati".

Lulù aggiunge ancora parlando del papà di Manuel: "Sin da quando ero all'interno della Casa il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità. Cosa che ahimé sono qui per dirvi che non c'è mai stata". Non sarebbe stato l'uomo a bloccare lei e le sorelle sui social, ma sarebbe accaduto l'inverso: "Per certi motivi che non voglio esternare". Ora la Selassiè proverà ad andare avanti senza troppi rimpianti, anche se la rottura improvvisa le ha causato molto dolore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2022.