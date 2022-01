Lulù Selassié è convinta: 'Io e Manuel ci sposeremo e staremo sempre insieme’

Lucrezia Selassié è davvero convinta del suo rapporto con Manuel Bortuzzo. Nelle ultime ore infatti ha affermato che lo sposerà e starà per sempre insieme a lui. La 23enne, che ha conosciuto il nuotatore nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ (i due sono ancora in gioco, ma lui tra pochi giorni abbandonerà volontariamente Cinecittà), lo ha detto confrontandosi proprio con Manuel.

Parlando del fatto che non fosse stata assegnata a loro due la parte rispettivamente di Giulietta e Romeo in una piccola messa in scena teatrale nell’appartamento più spiato d’Italia, la “princess” ha affermato: “Questa recita non ha senso, gli innamorati dovevamo farli io e te. Anche Miriana ha detto che ho ragione su questa cosa ‘ha più senso che lo facciano Lulù e Manu che sono una coppia reale da quattro mesi’. Sì perché è da mesi che stiamo insieme, siamo fidanzati seriamente, ci amiamo e abbiamo dei progetti per il nostro futuro. Quindi siamo sicuri che vogliamo stare insieme anche fuori di qui, non è un flirt in cui dobbiamo vedere cosa accadrà, io e te siamo sicuri, ci sposeremo e staremo sempre insieme”.

“E sai cosa mi hanno detto? Che non ci hanno fatto fare la parte della coppia perché non è bello da vedere perché tu sei sulla sedia a rotelle. Ma ti rendi conto di questa cosa brutta? Questa roba mi fa arrabbiare tanto. Mi infastidisce e mi viene da piangere, non si fanno queste cose amore, non è giusto, mi dispiace. Chi l’ha detto? mi ha riferito Jessica che le hanno detto questa cosa. E non è bello è ingiusto che qualcuno pensi una cosa orribile su di te”, ha poi aggiunto.

In realtà sembra che nessuno abbia mai detto che Manuel non avrebbe dovuto fare Romeo perché è sulla sedia a rotelle.

