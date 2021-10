Lulù Selassié in lacrime rivela: 'Ricattata da un adulto quando andavo a scuola’

Lucrezia Selassié, conosciuta come Lulù, concorrente dell’edizione in corso del ‘Grande Fratello Vip’, durante l’ultima puntata del reality ha raccontato l’incubo vissuto per diversi mesi quando andava alle superiori. E’ stata ricattata da un adulto a causa di alcune immagini senza veli. “Un uomo mi ricattava per delle mie foto nuda, mi seguiva ovunque. Mi faceva fare di tutto. Non lo dicevo a nessuno perché avevo paura e non sapevo come fare anche se volevo chiedere aiuto”, ha spiegato.

In lacrime la 23enne ha aggiunto: “Tutti i giorni avevo l’ansia. Ogni giorno avevo l’ansia. A lui dicevo ‘smettila, non ce la faccio più, non posso vivere con questa ansia’. Andavo a scuola e anche in classe ero costretta a rispondere. Lui mi diceva delle cose orribili. Per molto tempo pensavo che la colpa fosse mia. Mi arrabbiavo e gli chiedevo di finirla, lui si agitava e urlava cose razziste e poi mi diceva che ero brutta”.

“Quando ho dovuto dire la verità a mia madre lei è crollata. Diceva ‘che madre sono che non mi sono accorta di questa cosa?’. Da un po’ di anni ho capito che non ho colpe. Ora so che era soltanto lui ad essere sbagliato. In quegli anni Clarissa e Jessica (le sorelle, ndr) mi hanno aiutato tantissimo. Jessy mi ha aiutato nel dirlo a mia mamma. Quindi devo ringraziarle tanto. Clary aveva 12 anni e all’inizio non le avevamo detto nulla. Lei ha scoperto tutto prendendo il telefono. Ha letto i messaggi pieni di minacce e ricatti”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 19/10/2021.