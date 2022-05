Lulù Selassié dopo essere stata lasciata da Manuel Bortuzzo non dorme: 'Ma non ce l'ho con lui’

Lulù Selassiè a una settimana dalla rottura con Manuel Bortuzzo, che ha messo fine alla loro storia nata al GF Vip e l'ha lasciata, torna a parlare con i fan: la principessa 23enne non dorme, vive momenti di grande sofferenza. Però non è arrabbiata con l’ex: “Non ce l’ho con lui”.

“Come va? Eh, è amore… Diciamo che io ringrazio voi che mi state vicino, perché siete unici e speciali. Sto pensando molto al lavoro ovviamente, anche per questa situazione. Anche se tra poco è il compleanno di Manu. Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui. Mi conoscete, se fossi stata arrabbiata fidatevi che gliel’avrei detto. Sapete come sono fatta quando mi girano, quindi davvero non ce l’ho con Manuel. Gli voglio molto bene e spero che sia felice nel giorno del suo compleanno”, confessa la ragazza.

Lulù rivela: “In questi giorni, data la sofferenza che sto vivendo, vedere tutti i vostri messaggi, tutti i tweet a cui metto like, mi fa stare meglio. Mi ha aiutata molto il vostro affetto in questo periodo. Sto vivendo un momento particolare, non dormo tanto. Però non preoccupatevi, non è che sto morendo, ma sono molto triste”.

La Selassè poi conclude: “Grazie mille a tutti voi per tutto quello che avete fatto, solamente già capendomi.. è tutto quello che potevo sperare di avere. Siete persone speciali e di cuore. Quindi ancora grazie ragazzi, perché è un po’ difficile”.

Il nuotatore però non torna sui sui passi. A Tv Sorrisi e Canzoni sulla separazione da Lulù dice: “Non guardo al passato e riparto da me.Certo, l’amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro con me c’era la mia ex fidanzata, Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più. Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita. La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, che non ha saputo trovare riscontro nella vita reale”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2022.