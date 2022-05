Lulù Selassiè parla nuovamente dell’addio con Manuel Bortuzzo, dopo essere stata lasciata dal nuotatore 22enne conosciuto nella Casa del GF Vip. La principessa 23enne non ha dubbi: la colpa della rottura sarebbe del padre del ragazzo, Franco. “E’ lui la causa, troppo invadente, mi metteva ansia. Non potevo stare in mutande in casa”, rivela a Chi puntando il dito contro l’uomo che a suo parere l’ha maggiormente osteggiata.

“Fino a pochi giorni fa io e Manuel eravamo insieme ed eravamo molto uniti, poi… Io speravo, noi speravamo di superare una certa situazione con tutto il nostro amore. La sua famiglia... insomma, si è messa molto in mezzo: non sono mai stata accettata da loro. Quando stavo dentro la Casa del GF Vip hanno detto di tutto. Poi, una volta che sono uscita, ho sentito le frasi brutte e pesanti che mi erano state rivolte e ci sono rimasta male”, sottolinea la ragazza di origini etiopi.

Lucrezia non ha mai sentito la vicinanza dei genitori di Bortuzzo: “Non li vedevo aperti. Anzi, il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi. E dal primo istante. Mentre io e Manuel facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività”. E racconta: “Manuel ha 22 anni, non è un bambino, ma ha subito grandi pressioni dai familiari. E anche dagli amici, che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono avere fatto un bel lavaggio del cervello perché noi fino a due giorni fa eravamo insieme, abbiamo festeggiato i sette mesi insieme, ci siamo svegliati insieme. Poi sono partita per Milano... Anche se un vero equilibrio nostro, in effetti, non abbiamo avuto modo di trovarlo”.

La Selassiè chiarisce meglio: “Non c’era mai privacy, il padre di Manuel scendeva in continuazione, era molto invadente. Manuel ha bisogno di sentirsi autonomo, indipendente - e io lo facevo sentire autonomo e indipendente - ma il padre gli stava addosso. La casa di Manuel è separata da quella del padre da una scala a chiocciola: non è che il papà dovesse bussare o suonare il campanello, scendeva e basta. Siamo due ragazzi, per me, essendo una donna, è pure imbarazzante, magari io volevo stare in mutande o nuda... E lui è un uomo grande…”. Lulù sottolinea ancora: “Magari avevamo i nostri momenti di intimità e lui all’improvviso arrivata. Sì, è stato imbarazzante”.

L’ex gieffina vip non ha dubbi: “E’ lui la causa. Se non fosse stato per suo padre, io e Manuel staremmo insieme”. Non dà colpe all'ex, nonostante l’abbia lasciata con un comunicato stampa e non pensa sia stato a causa del suo carattere, che Bortuzzo aveva già conosciuto al reality. Lulù insiste: “Purtroppo, per colpa di queste persone che si sono messe in mezzo - e non dovevano perché siamo due ragazzi di vent’anni - noi ci siamo allontanati e ci siamo lasciati”. Però ammette: “Manuel non ha dato una possibilità al nostro amore, anzi, ieri mi ha pure bloccato su Whatsapp e prima mi ha scritto: ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, che possiamo guardarci negli occhi e confrontarci. Manuel ha fatto anche un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”.

Lulù torna sul papà del 22enne: “La presenza del padre di Manuel mi dava ansia, non mi sentivo per niente a mio agio. Quella dove stavamo avrebbe dovuto essere la nostra casa. Invece eravamo, come dire, io ‘mammeta’ e tu. Mi sono sentita con un’angoscia addosso... Alla fine, prima di Pasqua, sono andata via, ci siamo visti o a casa mia o in hotel. E comunque il padre continuava a mettere becco su tutto”.

“Non ce l’ho con lui - chiarisce la ragazza parlando di Manuel - ma dopo tutto quello che è stato detto e fatto... Soprattutto dal padre: non le ripeto le cose che ha detto su di me. Ne ho parlato con Manuel al momento ed è per quello che ero andata via. Manuel era dispiaciuto, mi ha anche detto: ‘Cerchiamo un’altra casa’, ma il padre è troppo invadente in tutto e per tutto”. Desidererebbe ancora un confronto col nuotatore, forse non ci sarà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2022.