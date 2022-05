Lulù Selassié presa in giro al Maurizio Costanzo Show? Applausi per Bortuzzo: ecco cos'è successo

Manuel Bortuzzo al Maurizio Costanzo Show, ospite insieme all’amico Aldo Montano, risponde alle domande del famoso giornalista 83enne. Non fa una piega quando arrivano riferimenti all’ex Lulù Selassiè, ma non spende una parola buona sull’ex fidanzata. Sui social la polemica è dietro l’angolo: per il popolo della Rete non c’è dubbio, quella appena vista è stata una presa in giro della ragazza.

Si parla del GF Vip. “E’ nata un’amicizia con un grande atleta che è Aldo Montano. Mi è parso che il reality avesse una marcia in più, un sentimento in più che era quello tra voi due”, sottolinea Costanzo. Poi aggiunge: “Non tanto da quella ragazza… Come si chiamava?! Quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”. “Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella”, precisa ancora con un po’ di sarcasmo Maurizio. “E invece c’è Aldo…”, ribatte Bortuzzo

Arrivano le risatine e gli applausi da parte del pubblico in platea. Manuel, un po’ imbarazzato, dice: “L’ho lasciata. Lei fa la sua vita ed io faccio la mia”. "Quindi l’hai lasciata tu?”, ribatte il marito di Maria De Filippi. “A vent’anni gli amori vanno e vengono…”, replica il 22enne. Montano suggerisce di continuare a parlare di amicizia.

Le critiche arrivano feroci sui social. “Il conduttore che la sminuisce, lui che ride di rimando, il pubblico che un altro po’ fa la standing ovation quando dice che l’ha lasciata. Che livello becero, sono senza parole”, scrivono alcuni. “Quella ‘curiosa ragazza’ di nome Lulù non ha mai avuto bisogno di deridere nessuno per sentirsi superiore. E già questo basta e avanza per renderla migliore di chi era in visibilio alla notizia che fosse stata lasciata”, si legge su un profilo Twitter dedicato alla ragazza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2022.