Gabriel Garko è triste, addolorato. Nelle ultime ore una bruttissima notizia lo ha sconvolto. Se n’è andato Othello, il suo amatissimo cavallo. L’attore ha deciso di condividere la notizia con i suoi follower social. Su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae con l’animale. Ha scritto: “Questa notte e? andato via un pezzo del mio cuore… fai buon viaggio Othello, e grazie”. Negli hashtag ha aggiunto: “Forte dolore”.

Il 48enne di origini piemontesi è famoso per il suo amore verso gli animali. Vive in una villa a Zagarolo, alle porte di Roma, sia per poter gestire meglio la propria privacy, ma anche per poter ospitare tanti amici a quattro zampe. Ha infatti anche un altro cavallo e ben tre cani. Afrodite, un’alana di colore nero a cui ha dato il nome della dea bellezza, un pastore lupo cecoslovacco di nome Adragon e un coker.

Recentemente si era parlato di una possibile partecipazione di Garko al ‘Grande Fratello Vip’. In molti davano per certa la sua presenza nella Casa di Cinecittà, ma lo stesso attore è intervenuto via social per smentire di aver accettato la proposta della produzione del reality, che a quanto pare lo corteggia da anni. Invano.

Scritto da: la Redazione il 22/9/2020.