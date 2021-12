Lutto mentre è al Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan in lacrime

Dopo la morte del nonno di Alex Basciano, un altro lutto si è abbattuto sulla Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Se n’è andato lo zio di Miriana Trevisan. La showgirl era molto legata a lui, era la sua nipote preferita. La 49enne ha ricevuto la comunicazione dalla produzione del reality e poi ha spiegato la situazione ai suoi coinquilini. Aveva avuto una premonizione: “Ero strana in questi giorni, l’avevo detto che avrei dovuto parlare con mia nonna. Ha 103 anni, sapevo che c’era qualcosa che non andava”. Pensava fosse morta proprio la nonna: “Sentivo un urlo della mia famiglia ma non sapevo per che cosa, ero convinto fosse per nonna”.

Invece ad andarsene è stato suo zio (non sono note le cause del decesso). Per il noto volto tv si tratta di un anno davvero terribile dal punto di vista familiare. Nel 2021 infatti ha perso anche suo padre e poi un’altra zia. Inoltre ha avuto una brutta malattia la scorsa estate. “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio. Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”, ha concluso.

30/12/2021