Grave lutto per Ignazio Moser: il triste messaggio d'addio

Un grave lutto ha colpito Ignazio Moser e la sua famiglia: è morto lo zio Aldo, scomparso a 86 anni dopo le complicazioni causate dal contagio da Coronavirus. Lo sportivo e modello 28enne dedica all’amato familiare un triste messaggio di addio. Anche Cecilia Rodriguez è addolorata per l’enorme perdita. L’argentina 30enne regala nelle sue IG Stories un pensiero commosso all’uomo che aveva conosciuto e a cui era affezionata.

Ignazio Moser piange zio Aldo e scrive: “Ciao zio Aldo, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà per sempre con noi”. Le parole, dense d’affetto, comunicano il grande cordoglio di Nacho.

“Sono stata fortunata e ho avuto la possibilità di conoscerti”, gli fa eco Chechu, che accompagna il suo messaggio con una foto in bianco e nero in cui è ritratta con il parente stretto del fidanzato.

Aldo Moser era il fratello maggiore di Francesco Moser, padre di Ignazio. Anche lui è stato un ciclista professionista dal 1954 al 1974. Ha corso con Fausto Coppi e partecipato a 16 edizioni del Giro d’Italia, ottenendo come miglior piazzamento un quinto posto e indossando per due volte la maglia rosa. E’ morto a Trento dove era ricoverato per Covid.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/12/2020.