Altro lutto per la vedova di Stefano D'Orazio: è morto...

Altro lutto per la vedova di Stefano D’Orazio. Il celebre batterista e autore dei Pooh è scomparso per Covid il 6 novembre scorso: aveva 72 anni. Tiziana Giardoni affronta poco tempo dopo un’altra terribile perdita: è morto suo padre, ex suocero del musicista.

Nelle prime ore del mattino la vedova 50enne di Stefano D’Orazio ha pubblicato una foto del marito e il padre insieme, legati da un bel rapporto di amicizia. "E adesso lassù voi due che farete ??? La vita mi ha portato via i miei due grandi amori .. ciao papino mio … Ti ho amato tanto e ti amerò per sempre!”, ha scritto la donna. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dagli ex componenti della band e da moltissimi altri, famosi e non.

Commosso anche il messaggio di Roby Facchinetti che ha voluto dedicare parole sentite a Tiziana in questi giorni di grande dolore. “Cara Tiziana, ancora una volta la vita ti sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore - ha sottolineato - Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà”. E ha poi concluso: “Io, Giovanna, i miei figli, ti siamo vicini con tutto il nostro affetto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/11/2020.