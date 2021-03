Madalina Ghenea sul set con Lady Gaga: in 'House of Gucci', interpreta Sophia Loren

Madalina Ghenea è sul set insieme a Lady Gaga. L’attrice e modella rumena 33enne gira a Roma con la popstar e Al Pacino. Ridley Scott l’ha voluta per “House of Gucci”: interpreta Sophia Loren.

Bellissima, altera, sorridente, con indosso un tailleur nero con la giacca bordata di bianco e una gonna longuette, una pelliccia di lince sopra e una maxibag griffata Chanel al braccio, Madalina recita la sua parte.

Lo staff della produzione del film la circonda. La cinepresa riprende ogni sua mossa mentre gira una scena in cui è circondata dai paparazzi: Scott non poteva non notare la sua somiglianza con la grande diva del cinema italiano.

In pieno centro, a due passi da Via Condotti, la rumena 33enne incanta nei panni di Sophia Loren. E’ felice, dopo l’esperienza passata in "Youth - La giovinezza”, diretta da Paolo Sorrentino nel 2015, per lei arriva un altro ruolo importantissimo.

Dopo Gressoney, il Lago di Como e Milano, il set di “House of Gucci” torna nella Capitale. Il film racconta dell'omicidio di Maurizio Gucci, commissionato dall'ex moglie Patrizia Reggiani nel 1995. Lady Gaga veste i panni dell'assassina, l'attore Adam Driver è la vittima. Al Pacino è il padre Aldo Gucci. La pellicola è basata sul libro del 2001 "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamor, and Greed" di Sara Gay Forden.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/3/2021.