Madame a 19 anni fa coming out: 'Sono bisessuale'

Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, la cantante rivelazione di Sanremo 2021, 19 anni, si racconta senza filtri. A La Repubblica confessa: “Sono bisessuale”. Non vive la sua rivelazione come un coming out: “Vivo con normalità questa cosa, non sento di dover aderire a determinati gruppi o movimenti”.

Rifugge dalle ‘etichette’. Madame, libera e schietta, spiega: “Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti”.

Al festival ha vinto il premio Miglior testo Sergio Bardotti per il brano “Voce”, scritto da lei. Madame è una ragazza con le idee chiare. Ama il suo essere cantautrice, pensa anche alla maturità, che avrà il prossimo giugno. Va avanti per la sua strada senza farsi troppi problemi.

“Il mio rapporto con il pudore?”, si domanda subito dopo. “Se stai davanti a una persona che stimi sei meno sfacciato, mentre solitamente il mio rapporto col pudore è minimo. Tutti siamo dotati di organi genitali, tutti facciamo l’amore, il pudore estremo lo associo a una chiusura mentale”, sottolinea.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2021.