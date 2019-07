Maddalena Corvaglia, foto romantiche con Alessandro Viani e dedica d'amore

Maddalena Corvaglia è legata ormai da un anno ad Alessandro Viani. Non ama condividere molto della storia con il proprietario di una importante agenzia immobiliare di Milano, per una volta, però, decide di fare un’eccezione e condivide con i fan alcune foto romantiche insieme al compagno. Al suo Alessandro fa anche una dedica d’amore, con cui accompagna gli scatti postati.

E’ una dedica d’amore importante quella di Maddalena Corvaglia, che ha ritrovato la felicità accanto ad Alessandro Viani dopo il divorzio da Stef Burns, da cui ha avuto la sua piccola Jamie Carlyn, che compirà 8 anni il prossimo settembre. L’ex velina bionda 39enne, pubblicando sul suo profilo alcune romantiche foto che la ritraggono con il compagno, scrive: “Non amo le sviolinate, le frasi smielate, le autocelebrazioni e le ostentazioni. Un po’ avete imparato a conoscermi. Ma quando in un momento triste e buio della vita , si incontra una persona che sa capire, amare, aspettare, supportare e sopportare ... si può solo ringraziare il Cielo. E’ facile essere circondati d’amore quando si è forti e si è in grado di dare agli altri. Ma quando l’anima si prosciuga le foglie secche cadono e rimane solo l’amore vero. Un po’ come la neve no??? (per i pugliesi....) ‘Se sape ca allu squaiare de la nive ...’ Alessandro Viani. Sei nell’anima. In questo spazio indifeso, inizia tutto con te. Non ci serve un perché. Siamo carne e fiato…”.

Maddalena Corvaglia cita i famosi versi del brano di Gianna Nannini. Le foto in cui è con Alessandro Viani la immortalano felice, la dedica d’amore racconta il suo sentimento grande. Anche il compagno replica: “Semplicemente ti amo. Donna speciale, unica, meravigliosa, spiritosa, intelligente, vita mia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2019.