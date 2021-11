Maddalena Corvaglia difende l'ex compagno Enzo Iacchetti: ecco perché

Maddalena Corvaglia difende l’ex compagno Enzo Iacchetti. La bionda ex velina sul social sbotta e nelle sue IG Stories interviene e si schiera dalla parte dell’uomo che ha amato, storico conduttore di Striscia la Notizia 69enne. Il perché è evidente: la showgirl smentisce a gran voce la notizia circolata nei giorni scorsi in cui si faceva riferimento alla presunta ludopatia con annesso crac finanziario del popolarissimo comico.

Sono stati insieme per 6 anni, lui aveva 50 anni e lei 21. E’ finita, ma Maddalena ed Enzino sono da sempre rimasti in ottimi rapporti. E’ proprio per questa ragione, e per la stima infinita che prova per lui, che la Corvaglia dice la sua sulla questione spinosa. Etichetta la notizia uscita come una orribile ‘fake news’.

“Momento sfogo. Mi arriva un alert e leggo questo articolo qua: ‘I problemi finanziari di Enzo Iacchetti e il suo vizio. Il circolo vizioso delle scommesse e del gioco d’azzardo’. Ma dove le andate a prendere le notizie? Se non siete in grado di raccontare la verità alle persone che vi leggono, cambiate lavoro”, sottolinea la pugliese.

“Sono notizie diffamatorie e gratuitamente lesive della dignità di un uomo perbene e un professionista serio e impeccabile. Il rispetto della verità coincide con il rispetto che avete il dovere di portare ai vostri lettori oltre che alle persone di cui scrivete”, precisa ancora Maddy. E poi conclude, rivolgendosi direttamente a Iacchetti: “Ho ragione o no? Scusa Enzino se mi sono fatta i fatti tuoi”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/11/2021.