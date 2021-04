Maddalena Corvaglia, niente pace con Elisabetta Canalis: 'E' un grande dolore'

Maddalena Corvaglia parla della lite con Elisabetta Canalis. Finora l’ex velina 41enne in merito alla rottura con la sarda a cui un tempo era legatissima aveva inanellato solo una serie di evasivi ‘no comment’. Ora rompe il silenzio. Niente pace con la mora. La vicenda non si è risolta. “E’ un grande dolore”, sottolinea intervistata dal Quotidiano Nazionale.

Elisabetta Canalis non ha mai fatto mistero del litigio con Maddalena, anche se il motivo per cui l’amicizia si sia rotta non è affatto chiaro. Potrebbero essere stati alcuni problemi inerenti la palestra che avevano aperto insieme a Los Angeles a farle entrare in attrito. Oggi il locale è stato affittato, le due, però, non si parlano più.

“Qualsiasi cosa io dica pubblicamente può venire travisata”, aveva fatto sapere la mora 42enne. Ultimamente, nuovamente interrogata sulla questione, Eli aveva detto: “Se c’è speranza di vederci di nuovo unite? Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore. Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù”.

Maddalena Corvaglia solo una decina di giorni fa a Oggi, quando le era stato chiesto se si fosse riconciliata con la Canalis, aveva replicato: “Mi spiace, preferisco non rispondere”. Adesso cambia registro, pur aggiungendo pochissimo, e ammette: “Elisabetta Canalis? Preferisco non parlarne. E’ un grande dolore…”. Soffre per la separazione, ma la faccenda rimane privatissima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/4/2021.