Madonna irriconoscibile, viso gonfio per la medicina estetica? Le immagini

Madonna sconvolge i fan in tutto il pianeta: in un video pubblicato su TikTok è irriconoscibile. La cantante 63enne appare con lineamenti stravolti: la faccia, gli zigomi, sono esageratamente gonfi, così come anche le labbra. Il suo aspetto potrebbe anche essere frutto di un filtro che le ha ingrandito i lineamenti, ma i fan della popstar insorgono e, preoccupati, le scrivono: “Cosa ti è successo? Fatti aiutare”. Tutti pensano che abbia esagerato con la medicina estetica…

Madonna indossa un top nero trasparente, porta diverse collane al collo, ha i capelli acconciati in quattro treccine. Nella clip c’è la musica di “Frozen” in sottofondo.

L’artista ha il viso deformato: labbra e guance sono molto più gonfie del solito. Quando si avvicina lentamente alla fotocamera dello smartphone per riempire l’inquadratura e scoccare un bacio il tutto diviene ancora più inquietante.

“Che cosa si è fatta?” , scrivono gli ammiratori. E ancora: “Ma che le è successo?”; “Mi spaventa, dico davvero”; “Per favore, fatti aiutare!”. Madonna però non replica ai commenti allarmati. A chi in passato l’aveva già criticata accusandola di essere ricorsa troppo di frequente ai ritocchini, aveva risposto: “Non cerco disperatamente l’approvazione di nessuno. E sono autorizzata a fare quello che voglio con il mio corpo come chiunque altro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/4/2022.