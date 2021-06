Madonna festeggia i 90 anni del padre Silvio: foto

Finalmente le restrizioni per il Covid sono scomparse quasi del tutto e Madonna ha potuto ritrovarsi con suo padre Silvio Ciccone per festeggiare i 90 anni di quest’ultimo. L’uomo è nato da una famiglia di italiani immigrati negli Stati Uniti, il 2 giugno del 1931 (in Pennsylvania). Ha sempre insegnato ai suoi figli, tra cui la diva del pop, a lavorare sodo per raggiungere i propri sogni nella vita. Così ora la cantante ha voluto rendergli omaggio con un tenero post social in occasione del suo compleanno.

Pubblicando una serie di foto della giornata trascorsa insieme al padre, Madge ha scritto su Instagram: “Mio padre è un sopravvissuto dopo aver vissuto come immigrato italiano negli Stati Uniti e dopo aver affrontato diversi traumi. Ha sempre lavorato duro per ottenere quello che ha avuto. Mi ha insegnato l’importanza di faticare nel lavoro e di guadagnarsi il proprio spazio nel mondo… Ti ringrazio. E’ stato così speciale aver potuto trascorrere il tuo 90esimo compleanno insieme e con i miei figli nel tuo vigneto”.

Insieme a Madonna, il cui vero nome è Madonna Louise Veronica Ciccone e che oggi ha 62 anni, hanno fatto festa al signor Silvio anche cinque dei sei figli della star hollywoodiana, ovvero la primogenita Lourdes, 24 anni, Mercy e David, 15, e le gemelle di 8 anni Stella ed Estere.

Scritto da: la Redazione il 4/6/2021.