Dopo il dolore di Chrissy Teigen, anche quello di sua madre. Il genitore della modella, che si chiama Vilailuck, ha deciso di mostrare sul social le strazianti immagini del tributo reso al nipotino nato senza vita. La donna ha fatto sapere di avere il cuore a pezzi e di essere distrutta a causa della perdita del piccolo Jack (questo il nome che Chrissy e il marito John Legend avevano dato a quello che sarebbe dovuto essere il loro terzo figlio). Postando su Instagram foto e video dell’ultimo saluto al piccolo, Vilailuck ha scritto: “Mi fa male il cuore, ti amo tantissimo piccolo Jack”.

La donna nelle immagini appare mentre tiene in braccio Jack senza vita, dai suoi occhi escono molte lacrime, dalla sua bocca quelle che sembrano preghiere, forse buddiste. Vilailuck è infatti nata in Tailandia e quella del Paese asiatico è la sua lingua madre. Sul social ha anche aggiunto l’hashtag “alla felicità” proprio nel suo idioma.

Lo scorso giovedì Chrissy, 34 anni, aveva rivelato al mondo di stare soffrendo tantissimo e vivendo “il giorno più cupo” dopo la morte del bambino che portava in grembo ormai da diversi mesi. Era finita in ospedale dopo aver perso molto sangue. Le erano state fatte diverse trasfusioni, sembrava che le cose andassero meglio. Invece poi la terribile notizia, che segnerà la famiglia Legend per sempre. La coppia ha già due figli, Luna, 4 anni, e Miles, 2.

Scritto da: la Redazione il 2/10/2020.