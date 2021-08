Avete mai visto la madre di Guendalina Tavassi? E' esplosiva proprio come lei

Guendalina Tavassi fa centro con le sue forme ‘bombastiche’, merito pure di qualche ritocchino, e incetta di follower sul social. La madre non è da meno: è esplosiva proprio come lei.

L’ex gieffina incontra Emanuela Fuin, questo il nome della mamma, sotto casa sua e rimane colpita dal suo abbigliamento: la donna indossa un abito con una scollatura vertiginosa sul decoltè abbondate e prorompente. Racconta tutto nelle sue IG Stories.

Guenda ironizza: ”Guardate chi ho trovato per strada, la mia sobria madre!”. La mamma sta al gioco, ci tiene alle sue forme e anche al trucco: ha un make up perfetto. E’ è la nonna super sexy di Gaia, Chloe e Salvatore, i tre figli della 35enne.

La Fuin, nata a Palermo l’8 agosto 1966, ha 55 anni. E’ stata una delle ragazze Coccodè di Indietro tutta, programma di Renzo Arbore. Ha lavorato anche a L'Araba Fenice su Italia Uno, Fantastico 10, condotto da Enrico Montesano e Anna Oxa, e in fiction di successo come Commesse. Al cinema è stata tra gli interpreti di Palla al centro, diretto da Federico Moccia, Un tassinaro a New York, Belli Freschi e La più bella del reame, ispirato alle memorie di Marina Ripa di Meana.

La Tavassi non è l’unica donna conosciuta in famiglia, anzi. Anche la nonna, mamma della sua mamma, era un’attrice. Angela Marcucci ha persino recitato ne Il Gattopardo di Luchino Visconti. Sulla scia delle donne di famiglia, ha curve da capogiro, proprio come la Fuin.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2021.