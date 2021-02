La madre di Luigi Mario Favoloso, Loredana Fiorentino, ha rifatto il naso: guarda

La madre di Luigi Mario Favoloso, Loredana Fiorentino, soprannominata da Barbara D’Urso ‘La Favolosa’, ha rifatto il naso. La bionda 50enne si è sottoposta a una rinoplastica: è stata operata dal dottor Simone Napoli, lo stesso che ha operato Lucia Bramieri, regalandole un nuovo decoltè.

Loredana ha deciso di cambiare la forma del suo naso non solo per un fattore estetico. Aveva problemi di respirazione che le causavano frequenti mal di testa. Ha vinto la sua paura: questa è stata in assoluto la sua prima volta in sala operatoria.

Il chirurgo non ha solo ricostruito il setto nasale, ma ha anche rimodellato il naso. Il tutto in modo assolutamente naturale, così come ha tenuto a sottolineare il dottore stesso durante una diretta social con la madre di Favoloso a poche ore dall’operazione.

“Finalmente oggi il dottore mi ha tolto i tamponi dal naso”, fa sapere Loredana Fiorentino nelle sue IG Stories, mostrandosi ai follower con ancora vistose fasciature sul volto. Con lei c’è anche il figlio, che l’ha accompagnata. “Adesso respiro”, sottolinea ancora. La donna ha anche lividi sotto gli occhi, tipici di chi ha appena subito una rinoplastica.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2021.