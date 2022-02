La madre di Michelle Hunziker 5 anni lontana dalla figlia per colpa della setta: 'Non dormivo, prendevo tranquillanti’

Ineke, la madre di Michelle Hunziker, in tv per la prima volta racconta la sofferenza provata durante il periodo buio attraversato dalla figlia. La 45enne, quando aveva 23 anni, è stata vittima di una setta: circondata da un amore finto e malato, ha deciso di allontanare il genitore. La 79enne è stata lontana dalla bionda per ben 5 anni. Per colpa della setta non poteva più avere alcuna notizia della showgirl. “Non dormivo più, prendevo tranquillanti”, confessa.

Ineke, ospite a Michelle Impossible, svela: “Mi ha chiamato alle 10 del mattino, è stato terribile. Mi ha detto: ‘Mamma, io devo fare un altro percorso di vita, non c’è più spazio per te, devo andare avanti da sola, ti prego di non telefonarmi più e di non cercarmi più’. Poi ha messo giù. Ho provato a chiamarla, ho mandato sms, non c’è stato niente da fare”. Alcune persone della setta avevano il cellulare della Hunziker e le impedivano qualsiasi comunicazione.

“Ho provato prima un tremendo sconforto, poi la rabbia. Volevo andare a spaccare la faccia a questa donna che me l’aveva portata via, è stato Eros Ramazzotti (al tempo sposato con la Hunziker, già mamma di Aurora, ndr), a impedirmelo. Mi ha detto: ‘Non ho voglia di venire in prigione a portarti le arance e a cantarti una canzone con la chitarra’”, prosegue Ineke.

“Non mi sono mai sentita responsabile per quel che è accaduto a mia figlia. Questi personaggi prendono persone fragili, deboli. Michelle aveva perso il padre che aveva ritrovato da poco: credo sia stato questo. Ho provato tantissima rabbia, oggi, però, sono come mia figlia: vedo in tutte le cose brutte sempre una luce. Ho ritrovato mia figlia: l’amore tra noi è ancora più forte”, sottolinea Ineke.

“Sono stata molto male - continua - inizialmente non dormivo più, prendevo tranquillanti. Ho dovuto mettere un peacemaker. Sono stata un anno in casa, non potevo più guidare, più lavorare. E’ stata dura”.

“Non potevo vedere più mia figlia, per farlo sono andata a teatro dove si esibiva nel musical ‘Tutti insieme appassionatamente’. Lei veniva fuori cantando avendo come sfondo le montagne: appena l’ho vista sono svenuta! Mi hanno dovuto portare fuori, quando mi sono ripresa sono rientrata, le ho mandato un sms, ‘La mamma è qui’, ma non poteva rispondere perché non aveva mai il telefono”, confessa la madre della bionda.

“Ho pianto tantissimo, stasera non piango”, sottolinea la donna. Parla poi del lieto fine, quando sempre con una telefonata è finito tutto. “Eros mi ha chiesto: ‘Per te ne è veramente uscita?’. ‘Se ne è uscita, chiama me’, così è stato. La mattina mi arriva una telefonata: ‘Mamma, sono la Mich, posso venire da te a fare colazione?’. E’ stato bellissimo. E’ arrivata e a me si è fermato il cuore. Ci siamo fatte una promessa, Michelle mi ha chiesto di non parlarne più. Io non le ho mai chiesto niente”. Fino a ora non ne avevano mai parlato.

“Per me è stato durissimo ascoltare mia madre, nessuno vuole ascoltare il dolore della propria mamma, noi però abbiamo superato tutto alla grande e ci vogliamo un gran bene. L’unico messaggio che possiamo dare è perdonate, vogliatevi bene: i genitori, la famiglia, sono veramente la cosa più importante al mondo. Adesso guai a chi me la toglie mia madre”, dice Michelle Hunziker, rimasta lì a sentire tutto quasi in lacrime. “E guai a chi mi toglie mia figlia!”, conclude Ineke, che abbraccia forte la 45enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2022.