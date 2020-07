Martedì 7 luglio Giancarlo Magalli si era preso gioco degli ascolti della trasmissione ‘Ogni Mattina’, pubblicando sul social un post con solamente una percentuale molto bassa (0,9%), quella dello share del nuovo programma (in onda tutti i giorni su Tv8) di Adriana Volpe, la collega con cui ormai da anni ha una diatriba che si riaccende periodicamente. Nel post condiviso su Facebook anche l’emoticon con la faccina che fa il gesto del “silenzio”. “Chi deve capire capisce”, aveva aggiunto il 73enne nei commenti, facendo capire di essere contento del fatto che il programma non abbia al momento ottenuto grandi ascolti.

Così mercoledì 8 luglio in apertura del programma Adriana Volpe ha preso la parola per fare un monologo. “Prima di iniziare vorrei fare una replica. Una replica a un post che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi prontamente ha tolto. In questo messaggio c’era un’emoticon, un gesto, che è questo che vedete, dove si dice ‘shhhh’, ‘stai zitta’”, ha detto la 47enne.

“Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai. Hai provato per tanti anni a farmi star zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra e a una rete che stimo e in cui credo. E tu caro Giancarlo con questo gesto dimostri di non avere rispetto delle persone e di non avere rispetto per le donne. E questo non te lo permetto”, ha poi concluso visibilmente alterata.

Scritto da: la Redazione il 8/7/2020.