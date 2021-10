Magalli smentisce la Bruganelli sulla foto insieme: 'L’ha fatto apposta’

Giancarlo Magalli ha in qualche modo smentito Sonia Bruganelli sulla questione del selfie fatto insieme a lei. Il conduttore tv, ospite di ‘Verissimo’, ha spiegato che la moglie di Bonolis avrebbe voluto fare quella foto proprio per “punzecchiare” la collega Adriana Volpe (co-opinionista del ‘Grande Fratello Vip’), visti i noti trascorsi tra quest’ultima e lo stesso Magalli (la loro lite è arrivata addirittura in tribunale).

“È stata una provocazione e lo sapevamo!”, ha fatto sapere il 74enne che qualche giorno fa è andato a cena fuori con la bionda romana. “Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare”, ha aggiunto.

Insomma, la 47enne avrebbe voluto fare il selfie proprio pensando a come avrebbe reagito (evidentemente non troppo bene…) la Volpe: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente”.

Infine Giancarlo non ha perso l’occasione per mandare un’altra frecciatina proprio all’ex collega: “Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no”.

Scritto da: la Redazione il 1/10/2021.