L’estate è alle porte. E chi di certo non avrà problemi con la prova costume è Mahmood. Il cantante, ormai una delle voci più amate della musica italiana, ha infatti un fisico snello e asciutto, con muscoli tonici. E se qualcuno avesse dubbi in merito, basta guardare una delle ultime foto che ha postato sul social. Il 27enne milanese, che per metà ha sangue egiziano nelle vene, ha condiviso su Instagram uno scatto in cui ha ben pochi centimetri di stoffa a coprirgli la pelle e accanto all’immagine ha scritto: “Madre mia que calorrr!”.

Recentemente Alessandro, questo il suo vero nome (il cognome è Mahmoud, simile ma non identico al suo nome d’arte), ha detto la sua su quanto sta succedendo, in particolar modo a Milano, dopo l’allentamento delle misure di distanziamento sociale necessarie a combattere la pandemia di Coronavirus.

Riflettendo su alcune immagini circolate sui giornali, in cui si vedono giovani senza mascherina che affollano in gruppo i luoghi di ritrovo della movida, ha spiegato: “Quello che mi sento di scrivere ai miei coetanei, perché di qeusto si tratta, e a tutti coloro che sono abbastanza grandi da poter decidere di uscire autonomamente e frequentare altra gente, è che questa libertà ce la siamo guadagnata a caro prezzo. Il prezzo pagato dalle vite umane che ci hanno lasciato, e dagli sforzi fatti da tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato giorno e notte, lottato senza risparmiarsi affinché si potesse curare il maggior numero di persone possibile”.

Scritto da: la Redazione il 29/5/2020.