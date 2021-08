Mahmood, c'è anche lui tra i condomini del palazzo andato a fuoco a Milano: come sta

Mahmood ha vissuto momenti di panico assoluto. C’è anche lui tra i condomini residenti nel palazzo andato a fuoco a Milano. Il cantautore 28enne abitava al nono piano dell’edificio distrutto in via Antonini. Le fiamme hanno avvolto il grattacielo in pochissimo tempo, come raccontato anche da Morgan che ha assistito da vicino al rogo. Marco Castoldi vive proprio vicino al palazzo in cui è scoppiato l’incendio.

Secondo i soccorritori Mahmood sarebbe stato tra i primi ad abbandonare l’edificio di Via Antonini in fiamme. La sua casa sarebbe a un livello inferiore rispetto a quello dal quale si sarebbe sviluppato l’incendio alle 17,36 di domenica 29 agosto. Il cantante, vincitore di Sanremo 2019, si sarebbe subito messo in salvo, così scrive il Corriere della Sera. Nel complesso abitano circa 70 famiglie, non ci sono state vittime, per fortuna, alcuni, però si sono intossicati a causa del fumo e sono subito stati soccorsi.

Poco prima dell’incendio, come raccontano le sue IG Stories, Mahmood si trovava con amici proprio all’interno della sua casa. Era con Arashi, nome d’arte per Riccardo Schiara, e Camilla Magli nell’appartamento. Una volta partito l’allarme, tutti sarebbero corsi in strada.

Pure Morgan, fortemente spaventato per la colonna di fumo e le fiamme, è corso via dalla sua casa, nei pressi del palazzo. Ha ripreso tutto in una diretta Instagram. Attimi di grande concitazione per l’artista, che, in fuga terrorizzato, ha svelato: “Ci abita anche Mahmood, in quel palazzo lì”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/8/2021.