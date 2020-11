Finalmente c’è l’annuncio ufficiale: Cristiano Malgioglio ha fatto sapere che lunedì 30 novembre entrerà nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. L’autore musicale lo ha comunicato via social. “Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedì prossimo entrerò nella casa del Grande Fratello Vip”, ha scritto il 75enne in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Poi ha spiegato il motivo che l’ha spinto ad accettare di tornare nell’appartamento più spiato d’Italia, dove era già stato nel 2017, quando aveva animato una fortunatissima edizione del programma.

“Come mai? Ho bisogno di socializzare. Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia... e io non volevo che entrasse dentro di me. ‘La vida es un Carnaval’ cantava la mia adorata Celia Cruz, bisogna sorridere anche se si è tristi. Perché ritornare dopo un grande successo? Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio”, ha spiegato.

Infine ha voluto dare un consiglio all’amico Alfonso Signorini, che è anche il conduttore della trasmissione. Non deve chiamarlo ‘vippone’, come fa con gli altri concorrenti: “Un consiglio all'amico Alfonso Signorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip, perché io non sono né luno e nell’altro. Sono uno di voi”. “La mia vita è così normale, che cambia solo quando sono in scena. Spero di portare molta leggerezza in questo momento così incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo... Vi amo”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 27/11/2020.