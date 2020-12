Malgioglio rimprovera Zorzi: 'Non innamorarti degli etero’

Cristiano Malgioglio ha deciso di rimproverare Tommaso Zorzi nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Il motivo? L’autore musicale, ultimo entrato nel reality, ha capito che l’influencer è cotto di Francesco Oppini, che però oltre a essere eterosessuale è anche fidanzato. “Tommaso tu non ti devi innamorare di ragazzi etero fidanzati”, ha detto il 75enne al 25enne durante un confronto.

Da qualche giorno Zorzi sta infatti male dopo aver saputo che Oppini ha deciso di abbandonare la Casa dopo la data in cui si sarebbe dovuto concludere il programma (che invece è stato prolungato fino a febbraio). “Devi pensare anche alla sua salute (di Francesco, ndr), sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri’. Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue situazioni, se tu vuoi che rimanga sei un ragazzo egoista, penso che sia una cosa giusta”, ha continuato Malgy.

“La cosa giusta per te, Tommaso, è fare questo percorso. Pensa se ti devi deprimere, mica non lo rivedrai più, lo rincontrerai. Se lui va via è perché non sta bene, farlo rimanere è da egoisti”, ha poi concluso davanti a un Tommaso che è apparso condividere la riflessione.

Scritto da: la Redazione il 4/12/2020.