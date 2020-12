Malgioglio al GF Vip, subito spoiler a Zorzi: ecco cosa gli ha detto

Cristiano Malgioglio entra al GF Vip da concorrente per la seconda volta, anche se per ora è stato lasciato credere a tutti che sia ‘solamente’ un ospite speciale, e fa subito uno spoiler a Zorzi. Il cantante e paroliere non si trattiene con Tommaso nella Casa…

Il famoso cantante e paroliere 75enne si lamenta per la mancanza di “uccelli” al reality e senza pensarci su un attimo si lascia scappare un’informazione preziosa, un vero e proprio spoiler. Il Big Brother lo bacchetterà?

All’influecer 25enne Malgy dice: “Mi spiace che se n’è andato Enock. Certo fortunata quella che lo prende. Poi qui ci sono pochi maschi, come mai? Qua sono tutte donne 10 femmine e 3 maschi. Qua gli uccelli sono tutti morti. Non ci sono proprio uccelli. Ma dove sono i maschi? Vabbè adesso tanto arriverà un altro gay. Oddio questo non lo potevo dire, Dio ora Signorini mi bacchetterà, non potevo. Vabbè significa che questo non sarà più il Grande Fratello ma la Grande Sorella o il Gay Brother”.

Cristiano si lascia scappare quel che ha anticipato Signorini a Casa Chi: al GF Vip è prevista l’entrata di un altro concorrente gay, un noto sportivo che qualche media avrebbe identificato in Alex Di Giorgio.

Riferendosi a Tommy, Alfonso aveva detto: “Io gli ho fatto una promessa. E questa promessa la manterrò. Se lui rimarrà nella casa e non sarà escluso dal pubblico in un eventuale televoto, noi del Grande Fratello abbiamo previsto l’ingresso di una persona (non parlerei di fidanzato perché è troppo impegnativo) che a Tommaso Zorzi potrebbe molto interessare. E’ un ragazzo stupendo, molto, molto bello. Credo che lui avesse puntato su questo ragazzo. Ma lui non l’ha mai preso molto in considerazione. Quando Zorzi se lo ritroverà in casa sviene. Se volete vi do uno scoop in esclusiva per voi. Si tratta di un grandissimo sportivo”.

“Si tratta di un grandissimo sportivo, ma non nel senso che ama lo sport, ma lo fa a livello agonistico e non ha mai nascosto la sua omosessualità. Non sono molti gli sportivi che hanno fatto coming out. - aveva aggiunto il presentatore e giornalista - E’ un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso riempie di ‘like’ questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vederlo varcare la porta rossa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/12/2020.