Attimi di tensione nello studio di ‘Storie Italiane’. Questa mattina il programma di Raiuno ha ospitato, tra gli altri, Sergio Arcuri e la compagna Valentina Donazzolo, ormai alla fine della gravidanza. Mentre Eleonora Daniele li intervistava, la giovane attrice ha però avuto un malore che ha preoccupato tutti e in particolar modo la conduttrice. Dopo aver mandato in onda un filmato con alcune tenere immagini della coppia, Eleonora ha notato che Valentina, il cui pancione è ormai davvero enorme, aveva qualcosa che non andava e ha subito chiesto che fosse mandato in video un altro servizio per darle il tempo di capire quanto seria fosse la situazione.

Al rientro dall’RVM accanto a Sergio non Valentina non c’era più. “Sta bene. Ha avuto un momento di commozione. Tra un po’ ritorna. E’ andata a bere un goccio d’acqua, ha preferito alzarsi un attimo”, ha fatto sapere la Daniele. Poi la telecamera ha inquadrato la Donazzolo dietro le quinte in modo da rassicurare tutti sul suo stato di salute.

Dopo qualche minuto la ragazza è tornata a sedersi accanto al fratello di Manuela Arcuri. “Adesso sto meglio, sono molto emozionata. Forse sono state le luci un po’ forti dello studio…”, ha spiegato. La presentatrice ha quindi chiesto che la temperatura fosse abbassata. “Per favore mi mettete l’aria condizionata più forte”, ha detto rivolgendosi ai tecnici.

Superata questa piccola difficoltà, lo show è ripreso normalmente. Sergio ha raccontato che la cicogna porterà una femminuccia e che hanno già scelto il nome. “Si chiamerà Nicole. Ci è piaciuto da subito. Più passa il tempo e più siamo convinti. Suona bene con il mio cognome”, ha dichiarato. “Manuela (Arcuri, la sorella, ndr) è contentissima, anche mia mamma è contenta. Chi è più ansioso di tutti è mio nipote Mattia (il figlio di Manuela, ndr). Non vede l’ora di avere una cuginetta con cui giocare”, ha poi aggiunto. Infine ha fatto sapere di avere intenzione di assistere al parto e che vorrebbe essere lui a tagliare il cordone ombelicale.

Scritto da: la Redazione il 11/9/2019.