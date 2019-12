Dopo la morte di Jolanda Carrisi, la mamma di Al Bano, che si è spenta a Cellino San Marco il 10 dicembre, in molti non hanno potuto fare a meno di notare il differente modo con cui hanno reagito pubblicamente le due donne che hanno animato (e in un caso ancora animano) la vita sentimentale del cantante pugliese. Se da una parte Romina Power ha pubblicato diversi post social per dire addio alla signora Jolanda, Loredana Lecciso ha invece preferito rimanere in rispettoso silenzio. Ma come stanno davvero le cose? E’ vero che Jolanda non vedesse di buon occhio la madre dei figli più piccoli di Al Bano? In effetti la donna solo lo scorso anno aveva usato parole non proprio di elogio nei confronti di Loredana… Ma vediamo cosa disse.

Nel giugno del 2018 in un’intervista doppia rilasciata da Al Bano e sua mamma, che aveva 95 anni, a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, l’artista 76enne aveva spiegato: “Romina l’ha sempre chiamata Jolanda. Loredana, invece signora Carrisi”. Insomma, c’è sempre stato un diverso livello di confidenza. Era stata poi la stessa Jolanda a mettere il carico sulla vicenda, aggiungendo: “Ci sono donne e ci sono donnole”. Parole piuttosto forti, che sicuramente non devono aver fatto piacere a Loredana.

Ma come e quando è nata la diffidenza di Jolanda nei confronti di Loredana? Sembra che l’evento più importante nella storia della relazione tra le due sia stata un’intervista rilasciata dalla Lecciso nel 2005 durante la partecipazione di Al Bano all’Isola dei Famosi. Loredana sostanzialmente lasciò il cantante a mezzo stampa e l’allora presentatrice del programma, Simona Ventura, lo comunicò in diretta ad Al Bano, che si trovava dall’altra parte del mondo, in Honduras. Lui decise di ritirarsi. Abbandonò il gioco per rientrare in Italia e cercare di rimettere insieme i pezzi del rapporto con Loredana, con cui aveva già avuto due figli, Jasmine, nata nel 2001, e Albano Jr, nato nel 2002.

“Dopo quell’intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa: chi ferisce suo figlio non ha scampo…”, ha spiegato lo stesso Al Bano. Molto diversa è stata invece l’evoluzione del rapporto con Romina, che all’inizio era vista anche lei con diffidenza da mamma Jolanda. “Provi a immaginare una contadina, che non era mai stata più in là di Brindisi, di fronte alla figlia di due grandi attori di Hollywood. Divorziati, peraltro! ‘Questa avrà mille grilli per la testa’, pensava. Per cambiare idea le bastò incontrarla. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto. Mia moglie si appoggiò a mia madre e Jolanda s’innamorò di lei”, ha raccontato sempre Al Bano.

Scritto da: la Redazione il 11/12/2019.