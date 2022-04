La mamma di Belen non può partecipare ai reality: 'Ho un problema’

Veronica Cozzani, classe 1963, mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, non farà mai né l’Isola dei Famosi né il Grande Fratello Vip anche se le proposte per prendere parte a programmi di questo tipo non sono certamente mancate. Il marito Gustavo è stato fino a qualche giorno fa tra i concorrenti dello show che si svolge in Honduras, ma lei ha spiegato di avere un problema che non le permette di accettare ingaggi in format di questo genere.

Intervenendo a ‘Isola Party’ ha affermato: “Io non farò un reality per il tema del bagno. A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo. No, mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality”.

“No nemmeno in coppia con Cecilia andrei, ma solo per quel problema. Per me il bagno è un rituale. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai. Non fa par me, io posso soltanto cucinare”, ha aggiunto.

“Non mi vedranno in questi programmi. Ma poi nessuno mi conosce dove vado? Scherzi a parte non mi vedo per nulla in questo genere di programmi, sono anche troppo buona per farli”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 27/4/2022.