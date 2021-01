La mamma di Federico Fashion Style debutta in tv: guarda

La mamma di Federico Fashion Style debutta in tv, l’hair stylist delle vip, all’anagrafe Federico Lauri, la porta con lui da Barbara D’Urso. Angela D’Amico affronta gli sferati insieme al figlio 31enne, ormai una vere celebrità con il ‘suo’ “Il Salone delle Meraviglie”.

Per essere impeccabile a Live - Non è la D’Urso la mamma di Federico sceglie un look total black: indossa con grande disinvoltura l’abito giacca di paillettes. Eccentrico come al solito il completo bianco con ricami neri del parrucchiere delle star. La donna ha un make up perfetto e capelli con meches biondo cenere lunghi. Barbara D’urso le fa i complimenti: è bellissima.

“Angela, sembri sua sorella! Quanti anni hai?”, le chiede la conduttrice. La donna risponde e rivela senza problemi la sua età: “Ho 56 anni”. “Sei bravissima e straordinaria”, le sottolinea ancora Carmelita.

Sostiene il il figlio: è amministratrice dei vari "Saloni delle Meraviglie" che l’hair stylist ha aperto in giro per l’Italia. E’ anche una nonna affettuosissima per Sophie Maelle, la figlia che Lauri ha avuto grazie all’inseminazione artificiale dalla storica compagna Letizia.

Durante il confronto Federico Fashion Style si scontra ancora una volta con Antonella Mosetti per i famosi 600 euro che la showgirl non gli avrebbe mai corrisposto dopo aver fatto i capelli da lui e aver messo le extension. “Vorrei farmi capire una volta per tutte. Non ce l’ho con nessuno, non mi piace che passi questo messaggio. Lavoro da quando sono piccola e ho mantenuto tante persone. Ti pagai con un assegno e poi con la carta di credito che in quel momento non aveva disponibilità. Dovresti essermi riconoscente, ti ho presentato io in questo mondo”, gli dice la Mosetti.

Federico Fashion Style replica: "Io ti sono molto riconoscente, ma sei venuta molte volte a farti i capelli senza pagare, ma tu capisci che quando compro le extension non è che l'azienda me le regala. La mia riconoscenza non può essere a vita. Si è vero hai pagato con assegno, ma la parte restane con carta di credito che non è passata. Mi hai bloccato al telefono. Ci siamo incontrati in Sardegna e tu ti sei girata dall’altro lato". Alla fine è la D’Urso a chiedere ai due di fare pace e loro eseguono, promettendosi di riabbracciarsi presto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2021.